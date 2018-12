Kas ir jaunā basketbola superzvaigzne Zions Viljamsons?

Viens no "karstākajiem" basketbolistiem Amerikā ir jaunā NCAA superzvaigzne Zions Viljamsons. Būdams 18 gadus vecs, viņš demonstrē apbrīnojamu atlētismu. Par Viljamsonu var teikt, ka viņa griesti ir debesis, kā to mīl apzīmēt basketbola aprindās aiz okeāna. Groza bumbas zinātāji šo talantu jau pielīdzinājuši vienam no pēdējās desmitgades labākajiem basketbolistiem Lebronam Džeimsam. Ne pēc spēles manieres, bet karjeras perspektīvas.