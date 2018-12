Losandželosā notikusi Zemekisa jaunās filmas "Laipni lūgti Mārvenā" pirmizrāde

Anotācija: Marks atveseļojas no uzbrukumā gūtajām psiholoģiskajām traumām ar paša izdomātas terapijas palīdzību. Mājas pagalmā viņš uzbūvējis miniatūru pilsētu, kurā notikumi risinās Otrā pasaules kara laikā. Pilsētas iedzīvotāji – lelles ir pārsteidzoši līdzīgas cilvēkiem no Marka dzīves. Bruņojies ar fotoaparātu, Marks inscenē ainas no pagātnes, un tās palīdz viņam veseļoties un drošāk skatīties nākotnē.