ASV Augstākā tiesa noraida štatu centienus bloķēt finansējumu abortiem

Augstākā tiesa atstāja spēkā zemākas instances tiesas lēmumus par to, ka štati pārkāpj federālos likumus, ja tie aptur programmas "Medicaid" līgumus attiecībā uz "Planned Parenthood", kas sniedz ar ģimenes plānošanu saistītus pakalpojumus sievietēm ar zemiem ienākumiem.

"Štati nedrīkst izslēgt pakalpojumu sniedzējus no programmas "Medicaid" kura katra iemesla dēļ, kas tiem šķiet piemērots, it īpaši, ja šie iemesli nav saistīti ar pakalpojuma sniedzēju kompetenci un to nodrošināto pakalpojumu kvalitāti," februārī atzina Desmitā apgabala apelācijas tiesas tiesnešu kolēģija.