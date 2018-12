NASA zonde uz asteroīda “Bennu” atklājusi ūdeni

“OSIRIS-Rex” veica 2,2 miljonus kilometru tālu ceļu no Zemes un pagājušajā nedēļā sasniedza asteroīdu “Bennu”. Trīs no zondes mērinstrumentiem pret asteroīdu bija pavērsti jau no augusta vidus. Divi mērinstrumenti uztvēra hidroksilus jeb kopā sasaistītas skābekļa un ūdeņraža molekulas. Misijas zinātnieki uzskata, ka šie hidroksili ir ieslēgti uz asteroīda esošajos māla minerālos.