Brīdina mežu īpašniekus par iespējamām eglīšu zādzībām no jaunaudzēm

Tajā teikts, ka ir sācies meža īpašnieku drūmākais mēnesis, kad vieglas peļņas kārotāji zog eglītes no jaunaudzēm.

Viņš arī atzina, ka "Rīgas meži" ik gadu, tuvojoties Ziemassvētkiem, pastiprina mežu, it īpaši, jaunaudžu uzraudzību.

"Rīgai piederošajos mežos egļu ir maz, to īpatsvars nesasniedz 10%, un arī tās ir galvenokārt cilvēka roku stādītas, daudzu gadu garumā ravētas un koptas, pirms tam no sēkliņai līdz stādam izauklētas stādaudzētavā," sacīja Vaikulis, piebilstot, ka lielākais iedzīvotāju skaits koncentrējas Rīgā un Pierīgas pašvaldībās un, ja neliela daļa no mājsaimniecībām "Rīgas mežu" apsaimniekotajos mežos nocirstu eglīti, mežam tiktu nodarīts būtisks postījums. Šī iemesla dēļ Rīgai piederošajos mežos Ziemassvētku eglīšu ciršana aizliegta.