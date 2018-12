Latvijas sporta deju pāri desmitniekā "Grand Slam" turnīrā Ķīnā

Pēc gada laikā aizvadītiem pieciem Grand Slam posmiem (Helsinki, Taivāna, Rimini, Štutgarte, Maskava), skaitot četrus labākos rezultātus, 12 vadošie pāri kvalificējas uz Grand Slam finālu, kas allaž notiek Ķīnā. Gada laikā vairāk nekā 450 pāru konkurencē divpadsmitniekā no Latvijas pāriem bija iekļuvuši Vadims Šurins un Anastasija Meškova, bet tā kā trīs pāri no desmitnieka atsauca savu dalību, tad uz Ķīnu varēja doties arī Grand Slam rangā 13.vietā esošie Edgars Līnis un Elīza Ancāne un 15.vietā atrodošā un Poliju pārstāvošā Latvijas dejotāja Madara Freiberga ar partneri Dariušu Miku. Par tradīciju kļūst, ka divpadsmitniekam pievienojas arī kāds no mājinieku pāriem, tāpēc kopumā sacentās 13 deju pāri.