Valtera Frīdenberga līgava atklāj, kādas būtu bijušas viņu kāzas

Viņa turpina: "Mūsu kāzās mēs būtu dziedājuši dziesmu "Over the Rainbow", Valters spēlētu ukuleli... Es būtu ģērbusies baltā lina kleitā, bet viņš izšūtā lina kreklā un biksēs no koncertuzveduma "Dod, Dieviņi". Šajā tērpā Valteru kremēja."