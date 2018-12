Tramps žurnālistu priekšā saplūcas ar demokrātiem

Domājams, ka 78 gadus vecā Pelosi pēc demokrātu panākumiem starptermiņa vēlēšanās varētu kļūt par jauno Pārstāvju palātas spīkeri. Laikraksts "The New York Times" tikšanos raksturo kā "ievērojamu televīzijā raidītu vārdu apmaiņu starp Kongresa veterāni un prezidentu, kam ir daudz mazāka pieredze, bet kurš publiski reti tiek konfrontēts, īpaši no sievietes puses".