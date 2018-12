Panākts mierizlīgums tiesvedībā starp RD un Spilves lidlauka teritorijas īpašniekiem

Kopš 2004. gada "Spilve International Business Park" pieder zemes gabals 80 252 kvadrātmetru platībā, kas atrodas Rīgas Brīvostas pārziņā esošajā Spilves lidlauka teritorijā. Uz minētā zemes gabala atrodas daļa no Rīgas pašvaldībai piederoša skrejceļa.

No domes uzņēmums vēlējies piedzīt 141 824 eiro, ko veido piespiedu nomas maksas parāds par laika posmu no 2004. gada augusta līdz 2011. gada decembrim, pievienotās vērtības nodokļa summa par minēto laika posmu 22 698 eiro apmērā, kā arī likumisko nokavējuma procentu summa 11 037 eiro apmērā.

Savukārt tiesvedībā ar Brīvostu uzņēmums vēlējies panākt, lai tiesa atzīst tiesības saņemt no Brīvostas atlīdzību 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības par servitūtu kopš 2004.gada. Kopsummā ar pievienotās vērtības nodokļa summu par konkrēto laika posmu no Brīvostas uzņēmējs bija plānojis piedzīt 429 627 eiro.