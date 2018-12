Pētījums: Par populārāko sporta veidu Latvijā šogad jau atkārtoti atzīts futbols

Šī gada populārākie notikumi TV ekrānos bijuši Pjončhanas Ziemas olimpiskās spēles, Pasaules kauss futbolā un Pasaules čempionāts hokejā. Aptauja liecina, ka 60% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem pēdējā gada laikā vismaz reizi mēnesī ir sportojuši, tostarp 40% to darījuši reizi nedēļā un biežāk. Aktīvāki ir jaunākie vīrieši vecumā līdz 34 gadiem. Kā vēl viens būtisks rādītājs vērtējama arī jaunās paaudzes iesaiste; par spīti tam, ka kopējais jauniešu skaits vecumā no 10 līdz 19 valstī kopš 2009. gada ir būtiski krities, sporta iestāžu audzēkņu īpatsvars aizvadītajā gadā ir sasniedzis neredzēti augstus rādītājus, liecinot par sportisko aktivitāšu aizvien pieaugošo lomu.

“Visās demogrāfiskajās grupās Latvijā sporta pasākumiem līdzi seko 70-80% iedzīvotāju. Uz sportistu apģērbiem, atkarībā no panākumiem vai sabiedrības intereses, ir no 2 līdz pat 10 dažādiem sponsoriem. Tas liecina, ka interese par sportu ir no abām pusēm – gan no auditorijas, gan no zīmoliem, kas vēlas sportu izmantot savā mārketingā. Mūsu pētījuma mērķis ir sniegt racionālu pamatu lēmumiem par investīcijām sporta pasākumu sponsorēšanā, kā arī palīdzēt mārketinga speciālistiem ar dažādiem rīkiem un mūsu ilggadīgo pieredzi sporta mārketingā, ko pilnveidojam jau kopš 2009. gada,” komentē mediju aģentūras Mindshare vadītājs Ansis Štāls.