Ar koncertu Rīgā atgriežas “Xiu Xiu”

"Avangarda" un “melodramatiskās trokšņu popmūzikas” apvienība, “kulta grupa”, “eksperimentālās mūzikas ikonas” – viens par otru skaļāki, taču nebūt ne kāda viena vien izmantoti apzīmējumi, mēģinot runāt par multimākslinieka Džeimija Stjuarta (Jamie Stewart) tūkstošgades sākumā aizsākto veidojumu. Veidojumu, jo par to ir grūti runāt kā par grupu, ņemot vērā, ka vienīgais īsti nemainīgais tās dalībnieks ir pats Stjuarts. Arī par “projektu” saukt to gluži neklātos, jo tādiem parasti ir sākums un gals, sasniegto mērķu izvērtējums un konta izraksts beigās. “Xiu Xiu” varētu tēlaini raksturot kā Džeimija Stjuarta mākslinieciskās un sadzīviskās personības daudzo šķautņu bezkompromisu iemiesojumu. Tiesa, allaž talkā ņemot sev tuvus mūziķus – ilggadēja domubiedre un partnere ierakstu studijās un uz skatuvēm ir Andžela Seo (Angela Seo), kura pirms vairāk nekā septiņiem gadiem kāpa arī uz vairs neeksistējošās “Dirty Deal Café” skatuves “Xiu Xiu” līdz šim vienīgajā koncertā Latvijā.

Jauni pārsteigumi gaidāmi drīz. Nākošā gada februārī klajā nāks “Xiu Xiu” jaunākais studijas albums “Girl with Basket of Fruit”, kā ierakstā savas rokas un sirdis pielikuši Jūdžins Robinsons (Eugene Robinson) no “Oxbow”, Devins Hofs (Devin Hoff) un haitiešu perkusionisti Emanuels Obi (Emmanuel Obi) un Ajo Akafors (Ayo Akafor). Nākošgad gaidāmajos koncertos “Xiu Xiu” manifestēsies caur Džeimija Stjuarta, grupas “Swans” pēdējās inkarnācijas perkusionista Tora Harisa (Thor Harris) un kolektīvu “Minus Story” un “Shearwater” dalībnieka Džordana Gīgera (Jordan Gieger) personībām.