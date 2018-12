Ar amerikāņu vēsturnieka lekciju atzīmēs desmito Jesajas Berlina dienu

Prof. Stīvens Kotkins (1959) ir viens no ievērojamākajiem amerikāņu vēsturniekiem, autors vairākām grāmatām par Padomju Savienību un tās vadītājiem. Daudz pētījis staļinisma laikmetu un tālaika sabiedrības dzīvi. 2014. un 2017. gadā iznākuši divi no trim apjomīgās Staļina biogrāfijas sējumiem, un pirmais no tiem iekļuvis prestižās Pulicera balvas finālistu sarakstā. Prinstonas Universitātē pasniedz kursus par moderno autoritārismu, pasaules vēsturi un Padomju Savienību.