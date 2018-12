Es novēlu visiem finālā izdarīt maksimumu tajās pāris minūtēs, lai viņiem ir padarīta darba sajūta, neatkarīgi no rezultāta. Lai nav domas: "Eh, es varēju labāk!" Es, protams, krītu un ceļos par Aiju kā mentori, bet man baigais prieks redzēt to darbu, ko Intars ir ieguldījis viņa dalībnieku reklāmās un priekšnesumos. Ir liels prieks par visiem trim dalībniekiem. Kattie - meitene bez "sava miesta" un fanu bāzes ir fenomenāli iekarojusi latviešu sirdis. Grupa "Radio trio" skan vienkārši fantastiski, un šķiet, ka nekas viņas nevar izsist no līdzsvara, ir bauda meitenēs klausīties. "Baritoni" ir forši čaļi, kuri izbauda to, ko dara. Katrs no viņiem ir ieguldījis lielu darbu šajās nedēļās, tamdēļ lai vērtē skatītāji. Es baudīšu šos fināla svētkus, protams, nobalsojot par tiem, kuru priekšnesumi man patiks vislabāk.