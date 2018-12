Krievu salas terminālī janvārī plānots sākt ogļu kraušanu kuģos

"Nepastāv tehnoloģiski šķēršļi beramkravu operāciju pārcelšanai no Daugavas labā krasta - Andrejsalas un Eksportostas teritorijām - uz Krievu salu - vienu no modernākajiem multifunkcionālajiem termināļiem Baltijas jūras reģionā. Aktīvi norit beramkravu pārkraušanas tehnoloģiju pārneses process uz jauno termināli, un tas liecina - pārcelšanās ir pilnvērtīgi sākusies. Tāpat jau tuvākajā laikā sāksies arī Andrejsalas un Eksportostas atbrīvošana no akmeņogļu kravām, un jau tuvāko pāris mēnešu laikā ogles šajā teritorijā būs vēsture," sacīja Rīgas Brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks.