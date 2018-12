Izcili mūziķi, kurus esam zaudējuši 2018. gadā

Aleksandrs Kublinskis

Jau pašā gada sākumā, 24. janvārī, 81 gada vecumā, mūžībā aizgāja latviešu estrādes komponists Aleksandrs Kublinskis, kurš sarakstījis mūziku ap 200 dziesmām, kuras tapušas ar pazīstamu dzejnieku - Dagnijas Dreikas, Jura Brežģa, Ziedoņa Purva u.c. vārdiem. Populārākās no tām - «Noktirne», «Zemeņu lauks», «Minikleitiņa».

Aleksandrs Kublinskis FOTO: No personīgā arhīva

Doloresa O'Riordana

Janvārī šoku piedzīvoja arī visi īru rokgrupas «The Cranberries» cienītāji. Soliste Doloresa O'Riordana (Dolores O'Riordan), kā vēlāk noskaidrojās, spēcīgā alkohola reibumā bija atrasta noslīkusi Londonas "Park Lane" viesnīcas numurā.

O'Riordana uzturējās Londonā, lai ierakstītu materiālu jaunam albumam pirms plānotās 2018. gada koncertturnejas.

Mākslinieces bērēs Limerikā piedalījās vairāki tūkstoši cilvēku.

Īru rokgrupas "The Cranberries" soliste Doloresa O'Riordana FOTO: EPA/LETA

Marks E.Smits

Pagājušogad jau ziņojām, ka britu postpanka leģendas - grupas «The Fall» fani bija nopietni satraukušies par ilggadējā solista Marka E.Smita (Mark E. Smith) veselību, kad 60 gadus vecais Smits uz skatuves uzstājās ratiņkrēslā, turklāt, kā novērojuši klātesošie, izskatījās novājējis un saguris. Gada sākumā mūzikas pasauli pāršalca ziņas, ka Smits 60 gadu vecumā ir devies mūžībā.

Pēdējos gados Smitam bijušas vairākas veselības problēmas. Atgādinām, ka 2015. gadā bija ieplānota «The Fall» uzstāšanās festivālā «Laba daba», taču tā tika atcelta.

«The Fall» FOTO: Publicitātes foto

Johans Johansons

Februārī 48 gadu vecumā Berlīnē mūžībā dvies islandiešu komponists Johans Johansons (Jóhann Jóhannsson), kurš nominēts gan «Oskara» balvai, gan saņēmis «Zelta globusu» (par filmas The Theory of Everything skaņu celiņu). Viņš pārdozēja ar kokaīnu.

TVNET slejās 2005. gadā aplūkots viņas albums «Dis».

Johans Johansons FOTO: publicitātes

Sesils Teilors

8. aprīlī 89 gadu vecumā mūžībā devies viens no frīdžeza milžiem, dzejnieks Sesils Teilors (Cecil Taylor). Teilors studējis klavierspēli, mūzikas teoriju un kompozīciju divās konservatorijās, viņa mūzika izkāpj no džeza rāmjiem. Teilora pirmais albums Jazz Advance izdots tālajā 1956. gadā.

Sesils Teilors 2015. gadā FOTO: Ekrānuzņēmums

Areta Frenklina

Augustā 76 gadu vecumā ASV pilsētā Detroitā mūža dārzos aizgājusi par soulmūzikas karalieni dēvētā Areta Frenklina. Dīva mirusi pēc gadiem ilgušas cīņas ar vēzi. 2010. gadā viņai radās nopietnas veselības problēmas, bet, neraugoties uz to, viņa turpināja uzstāties līdz pat pagājušā gada beigām. Franklina ar saviem hitiem "Respect" (1967), "Natural Woman" (1968) un "I Say a Little Prayer" (1968) ietekmējusi vairākas popdīvu paaudzes.

Areta Frenklina FOTO: Publicitātes foto

Meks Millers

26 gadu vecumā no narkotiku pārdozēšanas Losandželosā miris reperis Meks Millers (Mac Miller). Ebreju izcelsmes Pitsburgas reperis, īstajā vārdā Malkolms Makormiks (Malcolm McCormick) par savām atkarībām atklāti runājis gan dziesmās, gan intervijās.

Meks Millers FOTO: Reuters/ScanPix

Šarls Aznavūrs

Pēc piepildīta mūža, 94 gadu vecumā savās mājās Francijas dienvidaustrumos mūžībā šogad aizgājis armēņu izcelsmes franču dziedātājs un dziesmu autors Šarls Aznavūrs (Charles Aznavour). Armēņu emigrantu ģimenē dzimušais mākslinieks pārdevis vairāk nekā 180 miljonus ierakstu un spēlējis vairāk nekā 60 filmās.

Daudziem Aznavūrs labi pazīstams ar 1974. gada kompozīciju "She". 2017. gadā viņš tika pagodināts ar zvaigzni Holivudas Slavas alejā.

Šarls Aznavūrs (Charles Aznavour) Французский шансонье Шарль Азнавур FOTO: Reuters/ScanPix

Valters Frīdenbergs

Diemžēl pēc ilgas cīņas ar vēzi vēl spēka gados mūžības dārzos devies tautā iecienītais mūziķis Valters Frīdenbergs (30).

FOTO: Ieva Leiniša/LETA

Glens Branka

69 gadu vecumā šogad miris avangarda komponists, ģitārists Glens Branka (Glenn Branca). Branka miris pēc cīņas ar plaušu vēzi. Branka bija viens no Ņujorkas no wave skatuves pārstāvjiem. Mūzikas vēsturē iegājis ar daudziem eksperimentiem, īpaši tiek izcelts viņa 1982. gada albums The Ascension.