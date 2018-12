Policija nodevusi prokuratūrai kriminālprocesu pret krāpnieku "Daini"

Jau ziņots, ka 2018. gada janvārī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes (VP RRP KrPP) 3. biroja 3. nodaļā izmeklēšanas turpināšanai no VP RRP teritoriālajiem iecirkņiem tika saņemti 30 kriminālprocesi, kuros tika izmeklēti krāpšanas fakti pret fiziskām un juridiskām personām, ko laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gada rudenim izdarīja persona, solot veikt dažāda veida celtniecības un remontdarbus, saņemot par to priekšapmaksu, taču darbus neizpildot.