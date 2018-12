Elektriskie autobusi ražoti vienā no Čehijas vadošajiem uzņēmumiem, kam šajā jomā ir astoņu gadu pieredze, un šādi autobusi kursē Slovākijas, Vācijas, Šveices, kā arī citu Eiropas valstu sabiedriskā transporta tīklā. Galvenā to atšķirība no citiem ir dzinējs, kas darbojas ar bateriju palīdzību. Uzņēmuma “SOR” direktora vietnieks Jindržihs Hudijs stāsta, ka transporta līdzeklis izveidots tā, lai brauciens ar vienu baterijas uzlādi būtu aptuveni 150 kilometrus garš.