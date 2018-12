Igaunijā pensijas aprēķinās citādāk

Šobrīd Igaunijā pensionēšanās vecums ir atkarīgs no cilvēka dzimšanas gada un pašlaik ir 63 gadi un seši mēneši, bet 2026.gadā sasniegs 65 gadus, savukārt no 2027.gada pensionēšanās vecums tiks piesaistīts vidējam paredzamajam mūža ilgumam no 65 gadu vecuma. Proti, tam pieaugot, palielināsies arī pensijas vecums - un otrādi, taču pensijas vecums nevarēs pieaugt vairāk kā par trim mēnešiem kalendāra gadā.