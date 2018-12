Partijas atsauksies Kariņa iniciatīvai

Ja valdības vadītāja amatam prezidents nominēs Kariņu, tad tas, vai "KPV LV" paudīs atbalstu viņa kandidatūrai atkarīgs no saruna procesa. Politiskā spēka lēmumu ietekmēs tas, vai politiķis un JV nopietni uzskatīs partiju kā partneri valdības veidošanā un vai ļaus realizēt politiskā spēka prioritātes par risinājumu obligātās iepirkuma komponentes sistēmai, medikamentu cenu samazināšanu un reģionālās reformas veikšanu, norādīja Liepiņa. Koalīcijas lielums būšot atkarīgs no tā dēvēto centriski labējo partiju spējas atteikties no savstarpējām "sarkanajām līnijām", izrietēja no politiķes teiktā.