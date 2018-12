Nodibina Latvijas Mediju ētikas padomi

Latvijas Mediju ētikas padomi trešdien nodibināja Latvijas Raidorgnizāciju asociācija, Latvijas Žurnālistu asociācija, Latvijas Preses izdevēju asociācija, AS "Delfi", SIA "Žurnāls Santa", AS "Cits medijs", Nacionālā informācijas aģentūra LETA, AS "Latvijas mediji", valsts SIA "Latvijas Vēstnesis", SIA "Reģionu mediji", SIA "Staburags", SIA "Bauskas dzīve", SIA "Novadu ziņas", SIA "Cēsu druva" un SIA "Firma Zemgale".

Saskaņā ar Kultūras ministrijas ziņojumu, Mediju padomei ir vairākas priekšrocības. Pirmkārt, tā nodrošinātu maksimālu mediju organizāciju iesaisti un sadarbību, kā arī veicinātu plašu mediju nozares pārstāvniecību un uzticību no mediju puses. Otrkārt, Mediju padomē būtu iespējams nodrošināt elastīgāku pārvaldi un kompetenču savstarpēju sadalīšanu starp padomes locekļiem, iespēju pārsūdzēt lēmumus. Treškārt, pateicoties šādam formātam, būtu vieglāk norobežoties no politiskās ietekmes, vienlaikus pamatā tiekot finansētam no nozares līdzekļiem, piesaistot valsts līdzfinansējumu. Viens no šādas formas trūkumiem ir brīvprātīgās iesaistes principa sekas, proti, Mediju padomes lēmumi nebūs saistoši visai nozarei, bet gan tikai tiem medijiem, žurnālistiem, kuri iesaistījušies biedrībā.