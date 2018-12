2019. gada "Positivus" uzstāsies "The 1975" un "Cut Copy"

Grupa atpazīstamību izpelnījās 2013. gadā izdodot savu pirmo debijas albumu “The 1975”, kas ar tās hitiem “Chocolate” un “Sex” iekaroja Lielbritānijas albumu top virsotni. Turpinot komerciāli veiksmīgus panākumus arī grupas nākamais albums “I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It” ar hitiem “Somebody Else” un “The Sound” iekaroja ne tikai Lielbritānijas albumu top, bet pieteica sevi arī ASV pārdodot tur vairāk kā 350 000 albumu kopiju, kā arī tika nominēti prestižajai Mercury mūzikas balvai. Populārais mūzikas žurnāls “NME” izdoto albumu novērtēja kā labāko 2016. gadā.