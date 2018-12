Ēdamistabas iekārtošana – ko un kā izvēlēties?

Lai gan teju visās mūsdienu mājās parasti ir atvērtā virtuve apvienota ar dzīvojamo istabu un ēdamistaba nav atsevišķi atdalīta, mājokļa iekārtošanā ēdamistabas mēbeles un to izvēle ir viens no aktuālākajiem jautājumiem. Ja viena telpa saplūst ar otru, var rasties neizpratne – uz kuru no tām pamatoties pusdienu galda, krēslu un citu priekšmetu izvēlē?