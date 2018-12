Futbola virslīgas simboliskajās izlasēs iekļauti sešu klubu pārstāvji

Virslīgas čempionāta aizvadītās sezonas simboliskajā A izlasē iekļauti četru dažādu klubu pārstāvji – četri no Riga FC, trīs no FK Liepāja/Mogo, kā arī pa diviem no FK Ventspils un RFS. Starp šiem 11 spēlētājiem seši ir Latvijas futbolisti, bet viņiem līdzās izraudzīti arī Ukrainas, Senegālas, Horvātijas un Nigērijas pārstāvji.

Tikmēr simboliskajā B izlasē iekļuvuši sešu Virslīgas klubu futbolisti – pa trim no Riga FC un FK Ventspils, divi no RFS, kā arī pa vienam no FK Liepāja/Mogo, Spartaks Jūrmala un FK Metta/Latvijas Universitāte. Šeit deviņi no izlasē iekļautajiem spēlētājiem pārstāv Latviju, bet pa vienam nāk no Ukrainas un Serbijas.