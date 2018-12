Deputāti likumā nosaka uzdevumu valdībai palielināt mediķu algas; ļaus strādāt virsstundas

Finansējums mediķu atalgojuma palielināšanai tiks rasts no dažādiem avotiem, tostarp vidējā termiņa veselības aprūpes budžeta plānotā pieauguma, pieejamajiem budžeta resursiem, kurus Finanšu ministrija (FM) atradusi, pārskatot dažādus procesus, kā arī saistībā ar lielāku prognozēto ekonomikas izaugsmi, ienākumiem no cīņas ar ēnu ekonomiku un citiem FM avotiem.

Saskaņā ar grozījumiem atalgojums ambulatorajā sektorā strādājošam ārstam vidēji pieaugs no 1125 līdz 1350 eiro, savukārt šajā sektorā strādājošajām māsām un ārsta palīgiem vidēji no 675 līdz 810 eiro. Vienlaikus slimnīcās strādājošo darba samaksa būs lielāka, proti, ārstiem darba samaksa pieaugs no 1547 līdz 1856 eiro mēnesī, bet māsām un ārsta palīgiem no 928 līdz 1114 eiro.