GKR neesot informēta par biedra Krjačeka aktivitātēm un viņa aizturēšanu nekomentē

Par to, vai Krjačeks tiks izslēgts no partijas, valde lemšot tuvākajā valdes sēdē. Laika posmā no 2012.gada viņš biedra naudās iemaksājis vairāk nekā 70 000 eiro. Arī par to, vai iemaksāto naudu atgriezt, partija plāno spriest tuvākajā valdes sēdē.