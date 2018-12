Sērijā “Studijas bibliotēka” klajā nāk grāmata par apvienību “Orbīta”

Grāmata ir mēģinājums aptvert grupas radošos meklējumus savdabīgā vārdnīcas formā, veidojot šķirkļus, kuros tie aplūkoti no dažādiem aspektiem. Visi šķirkļi sākas ar burtu “M”, kuru kā simbolu piesaka uz grāmatas vāka redzamais kadrs no Sergeja Timofejeva 2007. gadā tapušā videodarba "Viena burta dzejolis”. Šī simbola lasījums grāmatā visupirms saistīts ar romiešu ciparu, kas apzīmē arī tūkstoš gadu laika nogriezni – millennium –, kura noslēgums, kā raksta grāmatas autores, “sabiedrībā radīja satraukumu, patosu un mudināja iztēloties un atrast jaunus ceļus, pārkāpjot konceptuālās robežas, izmantojot jaunos tehniskos līdzekļus, domājot citādi un nelolojot ilūzijas,” un dzīvot līdzi pārmaiņām, “fiksējot notikumu jēgu un savu pozīciju visnegaidītākajās metaforās – dažādos materiālos, modalitātēs, medijos”. “Orbīta” kā šī laika strāvojumu auglis tiekusies radīt jaunu dzeju, kas pastāv zonā starp vārda un vizuālo mākslu un tādējādi spēj labāk izteikt pašu dzejnieku dažādo identitāti un pieredzi.

Grupa “Orbīta” vairākus gadus Rīgā ir rīkojusi starptautisku dzejas video un literatūras mediju mākslas festivālu Word in Motion (2001, 2003, 2007, 2011), izdevusi divus diskus ar dzejas videoklipiem (2001, 2005), bilingvālus dzejas krājumus, Latvijas mūsdienu krievu dzejas antoloģiju (2008), antoloģiju “12 dzejnieki no Krievijas” (2017) u. c. Kopš 2000. gada piedalījusies un guvusi atzinību dažādos literatūras un laikmetīgās mākslas dzīves notikumos gan Latvijā, gan ārvalstīs: Cēsu mākslas festivālā, festivālā Survival Kit, Berlīnes poētiskā video festivālā Zebra, Maskavas Dzejas biennālē, festivālā Ars Poetica Bratislavā, TARP Viļņā, Svet Knihy Prāgā, Gēteborgas Starptautiskajā grāmatu gadatirgū u. c. Nominācijas: Sergeja Kurjohina balva (2013), Purvīša balva (2014, 2018), Les Rencontres d’Arles festivāla fotogrāmatu konkurss (2018). Apbalvojumi: Literatūras gada balva (2005), Dzejas dienu balva (2007), Gada balva fotogrāfijā (2006) un balva par labāko izstādi (2007), grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele” gada balvu (2001), MAP grāmatu dizaina balva (2009), Baltijas grāmatu mākslas konkursa balva (2015), radošās izcilības festivāla Adwards zelta ordenis izdevējdarbībā (2014) u. c. Grupas šogad galerijā “Noass” sarīkotā multimediālā izstāde “No kā rodas dzeja” izvirzīta Purvīša balvai.