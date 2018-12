"Lidostas satiksme" sāk sakārtot pasažieru pārvadājumu pakalpojumus lidostas teritorijā

""B" brauktuve ir transporta mezgls, ko ikdienā visintensīvāk izmanto taksometru kompānijas. Tāpēc pilnsabiedrības uzdevums bija atrast vispiemērotāko risinājumu, kas, no vienas puses, ņemtu vērā visus tiesiskos aspektus, bet, no otras puses, uzlabotu satiksmes organizāciju un pilnveidotu pasažieru pārvadājumus," norādīja pilnsabiedrības "Lidostas satiksme" direktors Sergejs Boiko.

Paredzams, ka pēc jaunās kārtības ieviešanas taksometru pakalpojumi lidostas pasažieriem kļūs pieejamāki un apkalpošana kļūs raitāka un kulturālāka. "To vēlamies veicināt gan ar jauna zīmola "Official Taxi" ieviešanu, gan arī ieviešot jaunu diennakts tālruni taksometru pakalpojumu novērtēšanai. Ikviens pasažieris varēs zvanīt un novērtēt savu braucienu. Visa sniegtā informācija tiks apkopota, lai novērtētu taksometru vadītāju kultūru un pilnveidotu pārvadājumu kvalitāti. Lidostā atradīsies divi "Official Taxi" informācijas centri un seši dispečeri, kas ikdienā sagaidīs pasažierus un ārvalstu viesus, palīdzot viņiem orientēties plašajā lidostas taksometru pakalpojumu cenu un kvalitātes piedāvājumā. Tādejādi novērsīsim iespēju negodprātīgiem taksometru vadītājiem apkrāpt lidostas pasažierus," uzsvēra Boiko.

Visi licencētie taksometru vadītāji, kuri godprātīgi veiks taksometru pārvadājumus lidostas teritorijā, varēs noslēgt līgumu ar pilnsabiedrību "Lidostas satiksme" par "Official Taxi" zīmola izmantošanu. Savukārt ar negodprātīgiem taksometru vadītājiem, par kuriem ilgstoši tiks saņemts negatīvs pasažieru novērtējums, kā arī fiksēti citu pārkāpumi, piemēram, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana, "Lidostas satiksme" līgumu lauzīs, un viņi turpmāk vairs nevarēs izmantot "Official Taxi" zīmolu. "Ceram, ka ar laiku "Official Taxi" kļūs par kvalitātes zīmi godīgiem, uzticamiem un drošiem taksometru pārvadājumiem no lidostas," piebilda Boiko.