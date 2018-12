Lielbritānijas darba devēji gatavi maksāt, lai pēc "Brexit" noturētu mazkvalificētos darbiniekus

Daudzi uzņēmumi un iestādes bažījas, ka šī nodeva un ar to saistītā birokrātija varētu novest pie tā, ka darbu Lielbritānijā pametīs daudz darbinieku, kas dara mazkvalificētu, bet nepieciešamu darbu.

Hītrovas lidosta šonedēļ paziņoja, ka tā segs uzturēšanās atļaujas pieteikuma maksu aptuveni 1500 lidostas darbinieku, kas veido aptuveni 20% no lidostas kopējā darbinieku skaita.

Lielbritānijas cilvēkresursu profesionāļu asociācijas “Chartered Institute of Personnel and Development” ekonomists Ians Brinlejs uzsver, ka nodarbinātība Lielbritānijā gandrīz ir sasniegusi maksimāli augstāko iespējamo līmeni, tāpēc jaunus darbiniekus valstī atrast nav vienkārši, it īpaši tas attiecas uz mazkvalificētiem darbiem, ko vietējie iedzīvotāji pārāk nevēlas darīt.