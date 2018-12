Eiropas U-18 vicečempione basketbolā Latvija uzzina apakšgrupas pretiniekus

Šī gada Eiropas vicečempione U-18 puišu grupā Latvija nākamgad meistarsacīkstēs C apakšgrupā tiksies ar čempionāta saimnieci Grieķiju, Slovēniju un Franciju. Latvijas puišus cīņās vedīs Raimonds Feldmanis.

U-18 čempionāts puišiem no 27.jūlija līdz 4.augustam norisināsies Grieķijas ostas pilsētā Volā.

Eiropas U-18 čempionāts meitenēm notiks no 6. līdz 14.jūlijam. Latvijas Basketbola savienība (LBS) ziņo, ka čempionāts notiks, visticamāk, Bosnijā un Hercegovinā.

Savukārt Latvijas U-20 vīriešu izlase C apakšgrupā tiksies ar Spāniju, Grieķiju un Horvātiju. U-20 vīru izlasēm čempionāts notiks no 13. līdz 21.jūlijam Telavivā.

Sievietēm šī vecuma Latvijas izlase ielozēta A apakšgrupā ar Serbiju, Portugāli un Spāniju. U-20 sieviešu izlasēm čempionāts norisināsies no 3. līdz 11.augustam Čehijas pilsētā Klatovi.

Tāpat savus pretiniekus uzzinājušas Latvijas kadetu izlases. Matīsa Rožlapas trenētās U-16 meitenes C apakšgrupā tiksies ar Spāniju, Zviedriju un Beļģiju, meistarsacīkstēm no 16. līdz 24.augustam notiekot, iespējams Maķedonijā. Tikmēr Agra Galvanovska trenētie puiši Itālijas pilsētā Udīnē B apakšgrupā spēkosies ar Maķedoniju, Izraēlu un Spāniju, čempionātam notiekot no 9. līdz 17.augustam.