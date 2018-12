"TTT Rīga" basketbolistes FIBA Eirolīgā uzvar spēcīgo "Fenerbahce" komandu

"Pagājušajā gadā, pirmo reizi septiņu sezonu laikā neiekļūstot finālčetrinieka sacensībās, klubā notika lielas pārmaiņas - mainījās gan treneris, gan spēlētājas. Komandā ir Itālijas divas labākās spēlētājas, Baltkrievijas labākā basketboliste, četras amerikānietes, tai skaitā divas ar Čehijas un Francijas pasēm. Ierindā ir arī viena no Turcijas izlases ikonām Birsela Vardarli," norādīja Zībarts.

Šis Stambulas klubs dibināts 1907.gada 3.maijā, bet sieviešu basketbola komanda - 1954.gadā. "Fenerbahce" vārds apzīmē vēsturisku Stambulas apkaimi pilsētas Āzijas daļā un radies no Marmaras jūras krastā uzceltas bākas.

"Fenerbahce" sieviešu komanda Eirokausos spēlē no 1992.gada, kamēr Eirolīgā - no 2006. gada. Komanda sešus gadus pēc kārtas sasniedza finālčetrinieku (2012-2017), kā arī ir trīskārtēja Eirolīgas vicečempione (2013, 2014, 2017).

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.