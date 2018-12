Līdz gada beigām biļetes uz Latvijas MXGP var iegādāties izdevīgāk

Nākošgad pasaules čempionāts noritēs 20 posmu garumā, pirmajam no “Grand Prix” jau tradicionāli norisinoties Argentīnā, gleznainajā Patagonijā un čempionātam noslēdzoties saulainajā Itālijā, Imolas trasē. 2019. gadā MXGP gaidāmi arī vairāki jauni galamērķi, pasaules spēcīgākajiem motosportistiem spēkojoties trasēs gan Ķīnā, gan Honkongā. Par to TVNET pavēstīja MXGP of Latvia preses sekretāre Nikola Serģe.