Pašmāju projekts "Podruga" piedāvā jaunu singlu

„Sasha in Furs” ir veltījums mūzai, rotaļīga atsauce uz The Velvet Underground un himna visām jaunām dvēselēm, kas nebaidās sapņot un būt paši. ”Dziesmas vārdi ir veidoti no sarunām, kas notikušas starp galveno varoni Sašu un mani,” stāsta mūziķe. „Tā vēsta par īpašu draudzību, kas dzimusi uz Rīgas naktsdzīves fona, un par skaistumu, ko var saskatīt sev apkārt esošajos cilvēkos.”