Kad Zemi iznīcina karš... uz lielā ekrāna "Izsalkusī pilsēta"

Kopš “Gredzenu pavēlnieka” fenomenālajiem panākumiem Holivudas attieksme pret episka mēroga stāstu ekranizēšanu ir vai nu krietni uzlabojusies, vai arī nav mainījusies it nemaz - atkarīgs, kā uz to skatās. No vienas puses, milzīgu un ambiciozu stāstu ekranizēšana ir darbs, uz kuru kinostudijas parakstās ar mazākām ierunām, jo potenciālie ieguvumi ir skaidri, tomēr, no otras puses, tas joprojām ir liels un riskants ieguldījums, kas var arī neatmaksāties. Tieši šobrīd pie mums uz lielā ekrāna ir nonākusi kārtējā vērienīgā ekranizācija “Izsalkusī pilsēta” (“Mortal Engines”), kas skatītājiem sola piedāvāt tikpat episka mēroga piedzīvojumus un emocijas kā iepriekš minētā un visiem zināmā triloģija.