Ušakovs ārkārtas sēdē iztur uzticības balsojumu

Deputāts Viesturs Zeps (LA) jautāja vai Ušakovam un arī vicemēram Andrim Amerikam (GKR) esot piemērots kāds statuss šajā krimināllietā. Ušakovs atbildēja, ka var atbildēt tikai par sevi un viņam nekāds statuss piemērots nav. Vienlaikus viņam neesot informācijas par to, kuras no domes amatpersonām varētu būt iesaistītas procesā.

Piemēram, deputāts Vilnis Ķirsis (V) atgādināja, ka pret viņu ir iesākta resoriskā pārbaude par to, ka viņš nosaucis Ušakovu par "korupcijas seju". "Pat nedēļa nav pagājusi līdz saņēmām vēl vienu apstiprinājumu, ka Rīgas domē notiek ilggadīga un sistēmiska korupcija. Nav jāiespringst, lai atcerētos vairākus desmitus šādu skandālu. Taču tā būtu pusbēda, jo mazums kas var gadīties kādā iestāde, taču Rīgas dome ir unikāla ar to, ka tā neko nedara, lai šo korupciju izskaustu. Ušakovs ar vienu savu lēmumu varētu atlaist šīs korumpētās valdes, taču viņš to visu sargā un piesedz," sacīja Ķirsis.