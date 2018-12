ANO klimata konferencē Polijā panāktas svarīga vienošanās

Pārstāvji no gandrīz 200 valstīm panāca kompromisu pēc divu nedēļu ilgām sarunām Polijas pilsētā Katovicē. Bija plānots, ka konference beigsies jau piektdien, taču daudzi jautājumi vēl nebija atrisināti, tādēļ delegāti turpināja darbu arī sestdien.

Katovices konferencē pieņemts 156 lappušu biezs dokuments ar noteikumiem, kā valstīm novērot progresu siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmešu samazināšanā un ziņot par to, un kā uzlabot savus plānus šajā jomā.

Dokumentā aptverti daudzi jautājumi, bet pie galvenajiem punktiem pieskaitāma vienošanās par to, kā valstīm ir jāziņo par siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju un centieniem to samazināt, un garantijas finansiālam atbalstam nabadzīgajām valstīm, lai palīdzētu tām samazināt šo emisiju un pielāgoties klimta izmaiņām.

Sarunās neizdevās panākt vienošanos par to, kā izveidot darbotiesspējīgu globālu oglekļa tirgu, kā arī konferences noslēguma dokumentā trūkst ambīciju samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju.

Vairums valstu vēlējās, lai Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa (IPCC) atklājumi veido būtisku daļu no turpmākās rīcības plānošanas, taču ASV, Krievija un Saūda Arābija un Kuveita iebilda pret to.

Jaunattīstības valstis arī bija cerējušas uz lielāku skaidrību no bagātajām valstīm par to, kā cīņa pret klimata izmaiņām nākotnē tiks finansēta, bet Katovices dokuments to nesniedz.