Slēgs pērn izveidoto Ozolu sākumskolu

No 2017.gada septembra tika nodrošināta 7.-9.klašu skolēnu nokļūšana Valkā, šobrīd to izmanto divi skolēni. Kopējais laiks, ko skolēni pavada dodoties uz skolu un atgriežoties no skolas ir mazāks nekā laiks apmeklējot dzīves vietai tuvāk esošo Gaujienas skolu.