ZM strādājošie šogad paliks bez prēmijām; piemaksas saņems padoto iestāžu darbinieki

Turpretī Lauksaimniecības datu centra (LDC) Finanšu un administratīvā departamenta direktore Jeļena Martovicka aģentūrai LETA atbildēja, ka, saskaņā ar apstiprināto LDC tāmi, plānā ir paredzēti līdzekļi līdz 41 632 eiro apmērā no LDC pašu ieņēmumiem prēmiju izmaksai LDC darbiniekiem par ikgadējās novērtēšanas rezultātiem. "Prēmijas izmaksas apjoms tiks vēl precizēts, jo ir atkarīgs no LDC pašu ieņēmumu plāna izpildes decembrī. Prēmijas izmaksai valsts budžeta dotācija netiks izmantota," viņa uzsvēra.

Lauku atbalsta dienesta (LAD) darbiniekiem šogad ir izmaksātas prēmijas par ikgadējo darba rezultātu novērtēšanu saskaņā ar valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto. LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža piebilda, ka prēmijas apmērs ir atkarīgs no novērtējuma - jo labāks novērtējums, jo augstāka prēmija, kas var būt gan 75%, gan 65%, gan 55% apmērā no mēnešalgas.

Līdzīgi arī Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) darbiniekiem šajā gadā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, piešķirtas prēmijas saskaņā ar ikgadējo darbības rezultātu novērtējumu, kas noteiktas 75%, 65%, 55% apmērā no mēnešalgas atkarībā no katra darbinieka individuālā ieguldījuma dienesta darbības rezultātu sasniegšanā. Kopējā izmaksātā summa prēmijām bija 88 417 eiro. No visiem darbiniekiem augstākais novērtējums bijis 7%, kuri ir dažāda līmeņa darbinieki - laboratorijas eksperti, inspektori un dažāda līmeņa vadītāji.