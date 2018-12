Šogad aitkopjiem sagādāt lopbarību bijis īpaši grūti

Viņš teica, ka pēdējie divi gadi aitkopībā tāpat kā lauksaimniecībā kopumā bijuši grūti gadi, kas lielā mērā saistītas ar problēmām sagādāt lopbarību. "Mums bija sarežģīti sagādāt barību un nācās iztirgot dzīvniekus, kurus iepriekš bijām plānojuši atstāt izaudzēšanai. Šī iemesla dēļ gaļas uzpircēji un gaļas pārstrādes uzņēmumi samazinājuši cenas," sacīja Bortņikovs, piebilstot, ka pēdējos piecos gados neatceras tik lielu jēra gaļas cenu kritumu, kāds tas bijis šogad. Ja pagājušogad ap šo laiku cenas bija no 4,5 eiro par kautķermeni kilogramā, tad šogad tie ir četri eiro.

Asociācijas šogad veiktajā aptaujā noskaidrojies, ka daļa biedru samazinās savus ganāmpulkus, domājot par to, ko un cik daudz dot dzīvniekiem ēst ziemā. Pieļaujot, ka šoziem lopbarības varētu trūkt, gada aukstie mēneši ir laiks, kad vērtēt, kurus dzīvniekus atstāt un kurus nē. "LAAA veica aptauju un bija biedri, kuri tā iemesla dēļ, ka nespēs sagādāt lopbarību ziemai, plāno samazināt savu ganāmpulku. (..) Asociācijā kopumā ir 170 biedri, no kuriem aptaujājām 50, no kuriem 10% pieļāva, ka samazinās ganāmpulku," teica Bortņikovs, piebilstot, ka arī saimniecības, kas neietilpst asociācijā varētu samazināt dzīvnieku skaitu.