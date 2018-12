Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Četrpadsmitie! Tā vēl nav nekāda traģēdija...

Loģiski, ka Latvijas junioru izlases netikšana elites grupā nav no traģēdijas žanra. Drāma vai melodrāma varbūt. Striktākie kritiķi varbūt šo Fisenes stāstu var dēvēt par farsu, cirku vai komēdiju, es pagaidām atturēšos. Jo miris taču neviens nav un Latvijas hokejs arī palicis dzīvs. 12. vai 15. vieta? Kāda gan tam nozīme! Daudz lielāka nozīme būs tam, cik daudz no šiem 22 puikām kļūs par hokeja meistariem un pēc dažiem gadiem spēlēs Latvijas nacionālajā izlasē. Kad šo atziņu pirmo reizi dzirdēju, pie sevis, protams, nodomāju: “Eh! Blefo, Oļeg, tu blefo!” Tieši no Oļega Znaroka mutes pirms četrpadsmit gadiem Narvā to dzirdēju, Latvijai pirmo reizi tiekot elites grupā. Jebkurš treneris taču priecātos par tādu uzvaru, bet Znaroks – šis krievu mužiks no Čeļabinskas! - man te runās par nākotni, ka viņš būšot priecīgs, ja pēc dažiem gadiem kādi divi vai trīs spēlēšot Latvijas izlasē.