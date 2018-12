Viena no sazvērestības teorijām ir par to, ka Ziemassvētku šlāgeros esot iekodēts slepens vēstījums, kas iedarbojas uz zemapziņu, liekot pirkt un pirkt nevajadzīgus krāmus vēl ilgi pēc Ziemassvētkiem. Lai nu kā, bet manu paziņu lokā nav neviena, kuram džinglbelli nekristu uz nerviem, bet, ja visiem riebjas, kāpēc tie visur skan? Nezinu, varbūt tas ir psihoterapeitu slepenais plāns, lai tiktu pie klientiem, kuriem “nervi čupā”.

Antropologi apgalvo, ka brīvu dāvanu nav - realitātē tās nekad neatbilst dāvināšanas definīcijai: bez maksas, negaidot atlīdzību, no sirds un tā tālāk. Ja dāvana neizraisa pretdāvināšanu, tai nav sociālas jēgas, saka sociālantropologs Klāvs Sedlenieks. Dāvanas misija ir uzturēt attiecības ar apdāvināto un no viņa noteiktā laika posmā kaut ko saņemt pretim. Visiem taču ir zināma bēdīgā sajūta, kad esat saņēmis dāvanu un saprota, ka tuvākajā laikā nekā nevarēsiet atdarīt.

Tā nu tu sēdi attālu radu lokā un sāji smaidi klausoties sarunās par to, ka valstī viss iet uz galu, redz kā to Gobzemu šitie nelieši padzinuši, lai gan viņš bērnībā bija tik jauks puisītis; Mildiņa no IKEA ar veselām divām sekcijām atbraukusi, bet kaimiņienei jauns mīļākais no namu pārvaldes. Tu ar šausmām prāto, ko lai iesāk ar pašdarinātajiem krāmiem un “vīriešu zaptes” burkām (tu simts reizes esi teikusi, ka to maisījumu neēd, bet tev tik un tā iedod līdzi) - ārā mest taču nevar! No sirds dāvināts un tā.