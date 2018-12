"Orange Is The New Black" aktrise apsūdz Džefriju Rašu seksuālā uzmācībā

Stouna ir vēl viena no sievietēm (pirms tam par to runājusi aktrise Eryn Jean Norvill), kas apsūdzējusi pieredzējušo austrāliešu kinozvaigzni Rašu seksuāla rakstura uzmācībā.

Sarunā ar izdevumu "The New York Times", kas publicēta svētdien, Stouna stāsta, ka abi strādājuši ar izrādi "The Diary of a Madman". Tolaik viņai bija tikai 25 gadi. Jau no paša sākuma lietas bija "dīvainas".