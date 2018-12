Desmit pieturzīmes kultūrā 2018. gadā

Viens no lielākajiem un gaidītākajiem notikumiem 2018. gadā bija XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI Deju svētki. Svētku nedēļā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam Rīgā ieradās vairāk nekā 40 000 dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām, kā arī no 21 valsts, kur latvieši uztur un kopj Dziesmu un deju svētku tradīciju. Septiņās dienās svētki izskanēja 64 dažādos pasākumos. Šie svētki bija pēdējie uz Lielās Mežaparka estrādes, kas celta 50. gados. Šobrīd padomju gados celtā estrāde nojaukta, tās vietā drīz sliesies jauna "gaismas pils".