Aizvadītais 2018. gads ir bijis dažādu notikumu piepildīts. Pārsvarā katru no tiem ir virzījušas dažādas personības, kuru izvēles ir ietekmējušas mūs katru. Portāls TVNET ir apkopojis 10 ietekmīgākos 2018. gada cilvēkus. No politiķiem līdz pat sportistiem un uzņēmējiem.

Šķiet, ka neviens politiķis tā šogad nesatricināja pasauli kā ASV prezidents Donalds Tramps. Viņa spilgtās tikšanās ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu jūnijā un Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu jūlijā izraisīja plašas diskusijas gan par pasaules masu iznīcināšanas ieroču likteni, gan arī par atsevišķu ASV sabiedroto (piemēram, Baltijas valstu) pārdošanas iespējamību. Prezidents arī pamatīgi uzdarbojās Tuvajos Austrumos – gan aizejot no Irānas «kodolvienošanās» , gan piemērojot sankcijas savai sabiedrotajai – Turcijai , gan arī turpinot atbalstīt Saūda Arābijas un Līča valstu asiņaino kampaņu Jemenā.

Par Eiropas māti dēvētā Vācijas politiķe šogad pārsteidza pasauli ar paziņojumu par gatavību atkāpties no Vācijas Kristīgo demokrātu apvienības vadītājas amata un nekandidēt nākamajās Vācijas parlamenta vēlēšanās. Daudzi eksperti jau runā, ka viņas aiziešana iezīmēs arī kādas ES politiskas ēras beigas un ievadīs jaunu laikmetu. Jautājums tikai – vai tas būs labāks visai organizācijai? Būtiski, ka viņas laikā Vācija sāka nedaudz nokratīt no Otrā pasaules kara laikiem aizgūto kautrīgumu un kļuva nacionālistiskāka. Ne velti savā novembra runā Eiropas Parlamentam Merkele paziņoja, ka Vācija atbalsta vienotas Eiropas armijas izveidi. Neapšaubāmi, ka daudziem viņas laiks asociēsies arī ar lēmumu atvērt vārtus bēgļu plūsmām no Tuvajiem Austrumiem un Ziemeļāfrikas, kā arī ar skarbajiem taupības pasākumiem 2008. gada ekonomiskās krīzes ietvaros.