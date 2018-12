Vaikules izteikumus skarbi vērtēja dziedātājas Valērijas vīrs Josifs Prigožins: "Man ir liela cieņa pret Laimu Vaikuli, bet no viņas es šo negaidīju. (..) Ja tev šķiet, ka Krievija ir slikta valsts, neuzticama, tad tev šurp nav jābrauc, tev nav šeit jāpelna nauda. Mūzikai vajadzētu vienot cilvēkus, nevis šķelt sabiedrību. Kad pasaki šādu paziņojumu, tu aizskar ļoti lielu skaitu savu fanu."

Pēcāk Prigožins lika dziedātājai atvainoties par saviem vārdiem. "Spļauj akā, no kuras dzēruši visu dzīvi. Popularitāti un slavu viņi ieguva Padomju Savienībā un turpināja to arī mūsdienu Krievijā. Jābūt objektīviem. Jāprot pateikt "paldies". Atvainojiet, apdi**āties, nu, atvainojieties visai valstij, sakiet, ka mani nepareizi saprata. Punkts. Ar to jautājums būtu slēgts. Ko vispār nozīmē "cilvēki-zvēri"?"- intervijā radiostacijai "Govorit Moskva" sacīja Prigožins.