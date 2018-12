Valdis Klišāns un "Zvaigzne ABC" izdod jaunu Latvijas vēsturi

Jauniznākusī “Latvijas vēsture no vissenākajiem ...” ir Latvijas vēstures notikumu un procesu apskats, kas domāts visplašākajai lasītāju auditorijai. Latvijas vēstures izklāsts veidots tradicionālajā hronoloģiskā secībā, apskatu sākot ar pirmo zināmo cilvēku atstātajām pēdām aizvēsturē līdz mūsdienām – 21. gadsimta sākumam. Grāmatas veidotājs Valdis Klišāns to rakstījis populārzinātniskā valodā, vienlaikus vēsturisko notikumu un procesu interpretācijā cenšoties izklāstīt arī mūsdienīgas zinātniskas atziņas. Latvijas vēstures stāsts paspilgtināts un daļējas klātbūtnes efekts radīts sadaļā “Stāsta laikabiedri”. Tajā ievietoto tekstu fragmentu autori ir gan viduslaiku hronisti, gan ievērojami monarhi, valstsvīri un diplomāti, gan sabiedrības pārstāvji – studenti, skolotāji, mūziķi, rakstnieki vai ierēdņi. Grāmatas sadaļā “Vēstures mīti un izdomājumi” lasītājs varēs uzzināt par savu laiku pārdzīvojušiem, taču kādā sabiedrības daļā joprojām dzīvotspējīgiem vēstures skaidrojumiem, kuriem nav nekāda zinātniska pamatojuma, un nepatiesiem faktiem, kuru eksistence nerod apstiprinājumu vēstures avotos. Savukārt sadaļas “Tolaik Eiropā” un “Tolaik pasaulē” ļaus labāk izprast Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures notikumu sinhronitāti un veidos nojausmu par to savstarpējo mijiedarbību.