Uzsāks kriminālvajāšanu lietā par valsts valodas apliecību tirgošanu

Kriminālvajāšanas sākšanai apjomīgo lietu Latgales tiesas apgabala prokuratūra decembra sākumā saņēmusi no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB). Eiduka skaidroja, ka lēmumi par kriminālvajāšanas sākšanu ir pieņemti attiecībā pret visām 23 personām, pret kurām KNAB to lūdza, bet pieņemtie lēmumi vēl nav uzrādīti nevienai no personām.