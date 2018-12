UEFA Čempionu līgas 1/8 finālā savā starpā tiksies "Liverpool" un Minhenes "Bayern"

Tikmēr citos pāros Anglijas čempione Mančestras "City" tiksies ar Gelzenkirhenes "Schalke 04" no Vācijas, Itālijas grands Turīnas "Juventus" spēkosies ar Spānijas klubu Madrides "Atletico", Francijas čempione Parīzes "Saint-Germain" sacentīsies pret Mančestras "United" no Anglijas, Spānijas klubs "Barcelona" spēkosies pret Francijas komandu Lionas "Olympique", pašreizējā trofejas glabātāja Madrides "Real" no Spānijas tiksies ar Nīderlandes vienību Amsterdamas "Ajax", Totenhemas "Hotspur" no Anglijas sacentīsies pret Vācijas klubu Dortmundes "Borussia", itāļu vienība "AS Roma" duelēsies ar "Porto" no Portugāles.