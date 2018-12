PTAC: 43% Latvijā pārbaudīto liftu var radīt risku cilvēka dzīvībai un veselībai

Lietošanā esošo liftu pārbaudēs konstatēts, ka 68% no pārbaudītajiem liftiem neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un 43% no pārbaudītajiem liftiem var radīt risku cilvēka veselībai un dzīvībai. Galvenās problēmas saistītas ar savu laiku nokalpojušajiem liftiem un jauno liftu neatbilstību Eiropas Savienības (ES) vienotajām prasībām.

Bīstamo iekārtu reģistrā šī gada novembrī Latvijā bija reģistrēti 7300 lifti. No tiem 51% jeb aptuveni 3700 lifti Latvijā tiek ekspluatēti jau vairāk nekā 25 gadus, pārsniedzot tiem paredzēto lietošanas laiku. Turpmāku šādu liftu drošu lietošanu nodrošina savlaicīgi veikti iekārtu uzturēšanas pasākumi, tai skaitā regulāras apkopes, remonti un, ja nepieciešams, liftu rekonstrukcija, modernizācija vai liftu nomaiņa. PTAC pārbaudēs konstatēts, ka 62% no pārbaudītajiem liftiem var radīt draudus cilvēka veselībai un dzīvībai. Šo liftu tehniskā stāvokļa raksturojums atbilst jau iepriekš notikušo liftu avāriju cēloņiem - iekārtas nav atbilstoši uzturētas, ekspluatējot gan iekārtas, gan to mehānismus līdz pilnīgam nolietojumam, konstatēta arī liftu drošības ierīču daļēja demontāža vai atslēgšana.