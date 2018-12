Eksperts: "Kotlešu pasākumi" jāatstāj pagātnē; svētkiem jābūt jēgpilniem ar pievienoto vērtību

Runājot par pasākumu tematiku, jāsaka, ka no nesen tik ļoti populārās vintāžas tēmas esam atkāpušies. Šobrīd Latvijā, tāpat kā citur Eiropā, ir modē krāšņums un saprātīgs šiks – tā ir krāšņa dzīves svinēšana, bet ar jēgpilnu saturu. Šiks ir visās detaļās – krāsainās gaismās, interjerā, dekorācijās u.tml. No modes izgājušas sintētiskās lietas, tāpēc aizvien vairāk elementu un detaļu tiek veidots no ekoloģiskiem materiāliem. Krāšņums iezogas arī tērpos – kad simtgades svinības ir izbaudītas, tautiskais uz brīdi tiek nolikts malā, dodot vietu kosmopolītiskai dzīves baudīšanai. Ļoti aktuālas noformējumā joprojām ir dzīvo ziedu kompozīcijas, taču ne vairs vāzēs, bet plašos klājumos vispārsteidzošākajos veidos, veidojot tematiskas dabas saliņas, oāzes, pudurus, kas gluži kā džungļi pārbagātas ar ziediem un zaļumiem.

Un vēl es aicinātu vienmēr atcerēties, ka pasākums nesākas tikai ar to brīdi, kad viesi ir sapulcējušies, bet tad, kad tiek saņemts ielūgums, jo tieši tad mēs sākam iztēloties, kāds būs pasākums, sāk veidoties mūsu sajūtas par pasākumu. Ir jāpiedomā pie detaļām no ielūguma līdz pat brīdim, kad viesi dodas mājup – kāda būs ierašanās, kā sagaidīsim viesus, iespēju robežās jāparūpējas par ērtu nokļūšanu pasākuma vietā un tikpat ērtu nokļūšanu mājās pēc tam. Lai nepārdomāti sīkumi neizjauktu kopējo skaisto sajūtu par pasākumu. Jāaizmirst tie laiki, kad par pasākumu domājām šauri – no priekškara atvēršanās līdz aizvēršanās brīdim, pasākums, mūsdienās ir kas daudz plašāks – no brīža un sajūtas, ar kādu saņem ielūgumu uz pasākumu, līdz brīdim, kad no pasākuma dodies mājup.