Transporta nozares jaunumi kaimiņvalstu medijos

"Vzgljad" ziņo, ka Baltkrievijas vēstnieks Turcijā Andrejs Savinihs ir paziņojis, ka Turcijas partneri izskata iespēju būvēt ostu pie Dņepras Ņižņije Žaros Gomeļas apgabala Braginskas rajonā. Osta pārvērtīšot Baltkrieviju par jūras valsti. Rezultātā Baltkrievija varēšot ar "upe-jūra" kuģiem eksportēt preces uz vairāk nekā 20 valstīm, bet Gomeļas apgabals kļūšot par visas Baltkrievijas ekonomiskās attīstības dzinēju. Arī turku "Derin Shipping & Trading Co" grupas pārstāvis Erkams Jildirims apstiprinājis, ka iespējami kopīgi ekonomiski projekti, nodrošinot Baltkrievijai izeju uz Melno jūru Ukrainas teritorijā.

Biznesa laikraksts “Verslo žinios” raksta, ka vasaras sezona ir bijusi veiksmīga Lietuvas lidostām, kur apkalpoti 4 miljoni pasažieru. Tas ir jauns rekords. Tāpēc, lai nezaudētu vasarā uzņemto tempu, ziemā lidostas piedāvās 8 jaunus lidojumu virzienus no Viļņas uz Ammānu, Ļvovu, Trevizo, Amsterdamu, Minheni, Berlīni, Stokholmu un Parīzi. Savukārt no Kauņas pasažieri varēs lidot uz Boloņu, Milānu, Turku un Telavivu. Pēc "ACI Europe" datiem, Lietuvas lidostas rada 2,5% no valsts IKP.